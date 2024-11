Racing Force Group ha esteso la partnership pluriennale tra il proprio marchio Omp e il team Maserati Msg Racing, al via nel Campionato del Mondo Fia di Formula E. Dopo due stagioni di collaborazione estremamente positiva, Omp continuerà ad essere il fornitore esclusivo del racewear della scuderia con base a Monaco che partecipa alla serie totalmente elettrica.

Durante le stagioni 9 e 10 di Formula E, Maserati MSG Racing ha conquistato due vittorie e altri quattro piazzamenti a podio utilizzando i più avanzati equipaggiamenti di sicurezza Omp, comprendenti tute, guanti, scarpe e underwear. Il racewear contribuisce alla protezione e alla performance dei piloti grazie a materiali e soluzioni all’avanguardia per comfort, leggerezza e traspirabilità senza compromessi, insieme all’eleganza e allo stile tipici dell’abbigliamento made in Italy.

La stagione 11 di Formula E, che scatta il 7 dicembre sul circuito cittadino di San Paolo (Brasile), avrà Maserati Msg Racing in griglia di partenza con una coppia di piloti totalmente rinnovata, composta dal belga Stoffel Vandoorne, Campione del Mondo 2021-2022, e dal britannico Jake Hughes, pronto alla sua terza partecipazione. Vandoorne e Hughes, così come i meccanici della squadra, hanno avuto l’occasione di provare per la prima volta il nuovo kit gara durante i test ufficiali pre-campionato che si sono svolti dal 5 all’8 novembre sul circuito di Jarama (Spagna).

“Fondato nel 1973 − si legge nella nota aziendale − il marchio Omp è fra i leader nella produzione di abbigliamento ignifugo per le competizioni automobilistiche, e questa partnership conferma il suo continuo impegno nel Campionato del Mondo Fia di Formula E. La presenza in questa categoria si combina perfettamente con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dall’intero Racing Force Group, ad esempio attraverso una gestione rigorosa delle materie prime e l’utilizzo di fonti energetiche green per alimentare gli stabilimenti produttivi”.

Bruno Curletto, Chief Commercial Officer di Racing Force Group, commenta: «Siamo molto contenti di aver esteso la partnership. Dopo due stagioni positive insieme, il prossimo campionato vedrà l’introduzione di monoposto ancora più prestazionali, e noi siamo chiamati a fare la nostra parte fornendo a piloti e meccanici un kit racewear ai vertici del settore sotto ogni punto di vista. Grazie anche all’ottimo rapporto personale venuto a crearsi, la collaborazione con Maserati Msg Racing ci ha già permesso di raccogliere indicazioni preziose per l’evoluzione dei nostri prodotti, in una categoria pioniera per la tecnologia».

Cyril Blais, team principal di Maserati Msg Racing, aggiunge: «Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con Omp. Dopo due stagioni, fanno davvero parte della famiglia Maserati Msg Racing. Il successo nel motorsport si gioca sui piccoli dettagli, specialmente in Formula E in cui lo schieramento è molto compatto. Lavorare con partner fidati che offrono le migliori soluzioni sul mercato ci dà quel margine in più di prestazioni e fiducia di cui abbiamo bisogno per lottare per le vittorie in gara. I nostri piloti restituiscono costantemente feedback positivi sul racewear Omp, e sono molto scrupolosi. Comfort e prestazioni sono perfettamente abbinati per garantire che possano focalizzarsi sul proprio lavoro, essere i più veloci in pista. In entrambe le stagioni vissute fin qui con Omp abbiamo visto il gradino più alto del podio, e siamo pronti a costruire altri momenti da ricordare nella stagione 11».