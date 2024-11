Sono iniziate le prenotazioni per il terzo appuntamento sotto il segno della prevenzione oncologica gratuita della Fondazione Ant delegazione di Albenga.

Per accedere alle 24 visite gratuite riservate ai cittadini è necessario prenotare telefonando al numero 3427646010 esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 11,30 fino a esaurimento posti dopodiché il telefono non sarà più raggiungibile.

La giornata di prevenzione oncologica si svolgerà sabato 23 novembre dalle ore 9-13 e dalle ore 14-18 presso gli ambulatori Avis Comunale con ingresso da via Cavour 3 ad Albenga.

«Durante la seconda giornata di prevenzione svoltasi il 9 Novembre scorso sono state consigliate 3 asportazioni, su 24 visite effettuate, questo dato dovrebbe fare riflettere sull’importanza della prevenzione oncologica − sottolinea la presidente di delegazione Cristina Pavanelli − ma organizzare le giornate di prevenzione oncologica ha un costo consistente perciò l’invito è quello di aiutare la delegazione di Albenga a portare avanti questi importanti progetti oncologici e il modo migliore per farlo è quello di scegliere tra i tanti oggetti e capi di abbigliamento che si trovano nella Botteguccia Solidale di via Roma, 46, passando a donare nei tanti banchetti della solidarietà che i Volontari di Albenga organizzano nel territorio, attraverso donazioni, con le bomboniere solidali per un’occasione importante e perché no, donando un po’ del proprio tempo per questa nobile causa.

Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative si può visitare la pagina Facebook Ant in Liguria. Instagram #charitypointdacuoreacuore. O visitare la sede di via Roma 46.