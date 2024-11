Carrefour Italia ha inaugurato oggi a Genova il nuovo punto vendita Express in via S. Vincenzo 7R, negli ex locali Tessilmoda.

“L’apertura in franchising si inserisce nella strategia di Carrefour Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale attraverso lo sviluppo di negozi di prossimità con il supporto di imprenditori locali” scrive l’insegna, presente in provincia di Genova con 60 punti vendita.

Il nuovo Carrefour Express, vicino alla stazione di Brignole, si estende su un’area di vendita di 170 metri quadri e propone prodotti alimentari freschi con oltre 3500 referenze e una selezione di prodotti alimentari tipici del territorio. Il nuovo punto vendita offrirà inoltre la possibilità di usufruire della consegna a domicilio.