Bristow Group Inc., leader mondiale nel campo del volo verticale innovativo e sostenibile e Leonardo hanno annunciato di aver firmato una serie di accordi a lungo termine che miglioreranno il supporto e l’addestramento per la flotta globale di elicotteri AW139 e AW189 dell’operatore. Questi accordi copriranno attività operative per i prossimi dieci anni, rafforzando ulteriormente la già solida relazione tra le due aziende e fornendo un supporto continuo per le operazioni di volo nei mercati chiave.

Il pacchetto di accordi comprende:

Accordi di assistenza tecnica avanzata per le operazioni di ricerca e soccorso e gli elicotteri dedicati al supporto all’industria energetica con soluzioni customizzate per garantire la massima efficienza.

Un accordo a lungo termine di addestramento al simulatore di AW189 ad Aberdeen, in Scozia, a supporto delle esigenze di formazione dei piloti.

L’installazione di un simulatore di volo dell’AW139 ad Aberdeen a partire dal 2026, insieme all’attuale simulatore di AW189, a completamento del centro di addestramento esistente per supportare le operazioni della flotta nel Mare del Nord.

Un accordo di supporto avanzato alla flotta globale di Bristow che copre indicatori di prestazione, gestione dell’inventario, formazione, sistemi di monitoraggio dello stato di salute dei componenti dell’elicottero e altri servizi forniti da Leonardo.

Bristow, inoltre, introdurrà quattro nuovi elicotteri AW189 per le sue attività, la cui entrata in servizio è prevista nel 2025 e nel 2026. I nuovi AW189 fanno parte di un ordine annunciato all’inizio del 2024 che prevedeva opzioni per questi elicotteri.