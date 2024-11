Leonardo e la società di leasing Gdhf hanno firmato un accordo quadro per introdurre altri 10 AW189 nel settore del trasporto offshore a supporto dell’industria energetica, con consegne attese tra il 2027 e il 2029. L’annuncio è stato fatto oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale in occasione del salone European Rotors di Amsterdam, in Olanda.

«Gdhf è lieta di firmare quest’accordo con Leonardo per la fornitura di ulteriori 10 AW189 – ha commentato il ceo della società di leasing, Michael York – e l’azienda si è fino ad oggi impegnata per un totale di 13 elicotteri di questo tipo dall’inizio della collaborazione, con l’introduzione dei primi tre già avvenuta. Questo ampio accordo quadro incrementerà le capacità di Gdhf di supportare i nostri clienti a livello globale, fornendo loro in leasing ulteriori elicotteri AW189. Ringraziamo Leonardo per questa importante collaborazione e continuiamo a lavorare insieme per offrire ai nostri clienti soluzioni complete multi-missione con gli elicotteri AW189».

“Si ritiene che il mercato del supporto con elicotteri all’industria energetica crescerà notevolmente nei prossimi 5 anni, trainato da nuovi settori di sviluppo, compreso il supporto ai campi eolici e la Ricerca e Soccorso (SAR) in mare, nel rispetto delle nuove regole ambientali e dell’adozione di tecnologie sempre più avanzate” scrive Leonardo in una nota. “L’aspettativa è che elicotteri bimotore nelle categorie di peso attualmente ricoperte dai modelli AW139 e AW189 gradualmente traineranno questo mercato per le operazioni a lungo raggio, superando tipologie di elicotteri di vecchio tipo, più grandi e pesanti”.

Ad oggi sono più di 90 gli AW189 già consegnati a operatori in tutto il mondo. Circa 50 di essi sono usati per il trasporto offshore e hanno superato le 155mila ore di volo in questo segmento di mercato. “A distanza di 10 anni dalla certificazione, l’AW189 rimane il leader mondiale nella sua classe di peso per dimensioni del mercato, numero di operatori, paesi utilizzatori e applicazioni, incluso il trasporto offshore, la ricerca il soccorso (SAR), la lotta agli incendi boschivi o la protezione civile, l’ordine pubblico e il trasporto passeggeri sia con un numero sempre maggiore di ordini da parte di clienti già acquisiti, sia venendo scelto da nuovi operatori, in particolare nel settore del supporto all’industria energetica e dei servizi di pubblica utilità”, conclude la nota della società.