UniGe CLab, il Contamination Lab dell’Università di Genova, è un laboratorio fisico e virtuale dove persone neolaureate o iscritte a un qualunque corso di laurea, triennale o magistrale, incontrano aziende innovative e lavorano insieme per sviluppare idee e soluzioni creative. Il 6 novembre il kick off meeting

L’obiettivo di CLab è accompagnare i giovani talenti dell’Università di Genova in un percorso che li aiuti a sviluppare imprenditività, cultura imprenditoriale, creatività e spirito di iniziativa, ampliando le loro conoscenze all’interno di un team multidisciplinare. Lo scopo è fornire una formazione d’eccellenza per sviluppare il potenziale creativo dei giovani, proprio attraverso la contaminazione tra saperi, utilizzando nuovi modelli di apprendimento e facendo incontrare il mondo della ricerca e delle imprese attorno a sfide concrete. UniGe CLab offre quindi la possibilità di sviluppare la capacità di passare dalle idee alle azioni attraverso il rafforzamento di abilità analitiche, di problem solving, pianificazione e analisi, anche tramite metodi e strumenti innovativi di facilitazione e sviluppo organizzativo, per esplorare scenari complessi e testare strategie e soluzioni.

Il percorso formativo e pratico ha una durata di 6 mesi; in questo periodo i partecipanti, suddivisi in team multidisciplinari e supportati da tutor e mentor esperti, devono sviluppare un progetto, trovando soluzioni creative e innovative, a partire dalle sfide reali proposte dalle aziende coinvolte oppure dalla valorizzazione di prodotti della ricerca UniGe.

L’idea di UniGe CLab è nata perché l’Università di Genova è da sempre fortemente impegnata a promuovere la cultura di impresa e a supportare la capacità dei giovani di mettersi in gioco e cogliere le sfide del mondo del lavoro. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del “Sostegno ad attività didattiche e formative”.

Dopo la call di luglio 2024 e la valutazione dei candidati, UniGe è pronta ad accogliere 40 CLabber e aprire i lavori con il kick off meeting presieduto dal rettore Federico Delfino.

Programma

ore 10:30 – Saluti istituzionali

Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova

Fulvio Bersanetti, Fondazione Compagnia di San Paolo

ore 10:50 – Introduzione

Terry Torre, in rappresentanza del Comitato scientifico di CLab

ore 11:10 – Interventi

Maria Chiara Di Guardo, coordinatrice Rete nazionale Contamination Lab

Federico Naidi, Stam srl

ore 11:50 – Testimonianze

Matteo Campodonico, fondatore e ceo WyScout

Giovanni Gaggero, Airfield Security srl Spin off UniGe

6 novembre 2024

dalle 10:30 alle 12:30

Aula Mazzini, via Balbi 5 (terzo piano), Genova

Accesso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: UniGeCLab@unige.it