Bper Banca informa che, in data 25 ottobre, il presidente del Collegio sindacale, Angelo Mario Giudici, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica, con efficacia dalla nomina del suo sostituto da parte della prossima assemblea dei soci e comunque, al più tardi, dal 1° gennaio 2025.

“Come precisato dallo stesso presidente Giudici, le dimissioni sono state rese per motivi di ordine strettamente personale che, nel prossimo periodo, non gli consentiranno più di continuare a garantire il pieno e doveroso impegno che il ruolo richiede”, scrive il Gruppo in una nota.

“In ragione di quanto precede, la Società prevede di convocare un’Assemblea ordinaria dei soci

da tenersi nella seconda metà del prossimo mese di dicembre, per deliberare in ordine alla

sostituzione del presidente del Collegio sindacale”.

“Si precisa che, alla data odierna, Angelo Mario Giudici non risulta detenere azioni di Bper Banca”.