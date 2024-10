Si è svolta oggi presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera, la cerimonia del taglio della prima lamiera di Seven Seas Prestige, la nuova nave da crociera di lusso di Regent Seven Seas Cruises, la principale compagnia di crociere di lusso al mondo, parte del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. La consegna dell’unità è prevista nel 2026 e sarà seguita da una nave gemella nel 2029.

Con una stazza lorda di 77.000 tonnellate e una lunghezza di 257 metri, Seven Seas Prestige potrà ospitare a bordo circa 850 passeggeri in 434 ampie suite, offrendo uno dei rapporti spazio-ospite più alti del settore. La nave incarnerà l’eleganza e la raffinatezza, espressione massima del lusso senza tempo, integrando le tecnologie ambientali più avanzate e introducendo nuove categorie di alloggi, nuove proposte gastronomiche e molte altre esperienze per i viaggiatori di lusso.

Seven Seas Prestige sarà la prima unità della classe Prestige, una nuova generazione di navi che segue la fortunata e apprezzata serie Explorer, anch’esse costruite da Fincantieri: “Seven Seas Explorer” (2016), “Seven Seas Splendor” (2020) e “Seven Seas Grandeur” (2023), consegnate rispettivamente dal cantiere di Sestri Ponente e da quello di Ancona.