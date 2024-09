Dopo le improvvise dimissioni, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva invia una dichiarazione attraverso un comunicato stampa.

“Con queste parole, intendo ringraziare le tantissime persone, associazioni, istituzioni, esponenti politici, organizzazioni sindacali, singoli cittadini, che hanno voluto esprimere, pubblicamente ed inviandomi messaggi privati, la loro stima ed il loro apprezzamento per il lavoro svolto. Devo dire di avere letto con emozione le parole che sono state espresse, ricche di attestati di riconoscimento per l’impegno profuso. Questi anni di attività e di servizio presso i porti della Spezia e di Marina di Carrara, nei quali ho avuto la fortuna di conoscere persone, istituzioni e comunità portuali impegnate ogni giorno, con tenacia e passione, nello sviluppo e nella crescita delle proprie imprese, del loro lavoro e della propria missione istituzionale, sono stati di grande soddisfazione. Grande è stato soprattutto il patrimonio di umanità che ho potuto incontrare e che arricchirà per sempre la mia vita e la mia esperienza. Voglio anche rappresentare che la decisione che ho assunto giunge ad appena due mesi dalla scadenza naturale, in un contesto nel quale si è probabilmente chiuso il mio ciclo di impegno nel mondo delle Autorità Portuali dove ho avuto la fortuna e la possibilità di vivere esperienze straordinarie, da Bari a Trieste, fino a questi ultimi anni alla Spezia e Carrara. Un pensiero particolarmente affettuoso e riconoscente voglio rivolgerlo a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Autorità di Sistema Portuale di La Spezia e Marina di Carrara, senza le quali e senza i quali, nulla dei risultati e dei traguardi che oggi possiamo dire di avere raggiunto, si sarebbe mai realizzato. A questo proposito voglio anche pienamente rassicurare coloro i quali esprimono preoccupazioni circa la continuità di importanti procedimenti amministrativi ed opere in corso di realizzazione, a partire dal procedimento di approvazione del Piano Regolatore Portuale di Marina di Carrara, ormai in fase conclusiva: la gestione Commissariale che ci sarà e, successivamente, l’individuazione di una nuova presidenza, non potrà che assicurare, in forza anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la positiva conclusione di quanto è stato iniziato. Le mie dimissioni, in sostanza, non producono effetti sospensivi su nessuna delle attività in corso. Anche per questo, l’auspicio è che la gestione Commissariale venga affidata alla risorsa che, meglio di chiunque altro, può garantire questo principio di continuità amministrativa e tecnica, vale a dire l’attuale segretario generale”.