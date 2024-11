Start 4.0 nell’ambito del bando 2023 per progetti di ricerca industriale, finanziato con fondi Pnrr, ha erogato circa 400.000 euro per supportare lo sviluppo di Seneca 4.0 (SEcured Neuromorphic EdgeAI Computing Architecture for Industry 4.0), il progetto di innovazione presentato da Knowhedge srl, Mywai srl, Walter Tosto spa, Ticass scarl, Istituto Italiano Saldatura.

Si tratta dello sviluppo di un’architettura tecnologica all’avanguardia per monitorare, controllare e ottimizzare i processi di produzione e fare manutenzione predittiva dei macchinari industriali connessi. Per farlo si utilizzano dispositivi IoT industriali con intelligenza artificiale in prossimità o a bordo macchina , che può all’occorrenza utilizzare chip Asic neuromorifici per il calcolo parallelo di reti neurali su HW dedicato (neuromorphic computing).

Questo progetto riveste un ruolo di primaria importanza nell’ambito dell’AIoT (Artificial Intelligence of Things) industriale, specie nel settore del controllo qualità nella manifattura 4.0, in cui la convergenza dell’intelligenza artificiale e dell’edge ai sta trasformando radicalmente il panorama industriale richiedendo al contempo sempre maggiori livelli di sicurezza e conformità. L’architettura Senecatm sarà realizzata sulla base della tecnologia e dei brevetti per il neuromorphic edge computing apportati da Mywaitm e Knowhedgetm, validate dall’Istituto Italiano di Saldatura e dal polo Ticass sui processi di saldatura di Walter Tostotm, leader mondiale nella manifattura di apparecchiature critiche a lungo termine per il mercato petrolifero e del gas, petrolchimico ed energetico.

L’utilizzo della tecnologia 4.0 per ottimizzare i processi di produzione e implementare la manutenzione predittiva dei macchinari industriali rappresenta un grande salto di qualità per l’intera industria manifatturiera. Una gestione più intelligente e proattiva degli impianti, prevenendo guasti e riducendo i costi di manutenzione grazie alla capacità di anticipare e risolvere i problemi prima che si verifichino può migliorare la competitività delle aziende, consentendo loro di rimanere al passo con le sfide e le richieste del mercato globale, e promuove la trasformazione digitale dell’intero settore manifatturiero verso un modello più sostenibile e all’avanguardia.