Sestri Levante, torna il bus navetta gratuito

A partire da domani, sabato 29 giugno, torna la navetta gratuita per turisti e residenti a Sestri Levante. Il servizio navetta urbano sperimentato con successo lo scorso anno, è stato migliorato per garantire una maggiore copertura e fruibilità, integrando orari e percorsi con la linea estiva dedicata dedicata ai campeggi di Sestri Levante.

L’integrazione tra le due linee porta una serie di benefici: la linea 961, ad accesso gratuito, offrirà un servizio giornaliero per tutto il periodo estivo, dal 29 giugno al 1 settembre arricchendosi anche di corse serali.

Il nuovo percorso toccherà i campeggi situati nella cinta sestrese, passando poi per Riva Trigoso, via Petronio e via Pace nel Mondo. Saranno servite in andata e ritorno via Negrotto Cambiaso e via Nazionale con il tragitto del bus che toccherà anche il parcheggio di via Baden Powell (Parco Mandela), la stazione di Sestri Levante, viale Mazzini svoltando poi in passeggiata, offrendo un comodo accesso al mare di Sestri. Il bus navetta proseguirà il suo percorso arrivando in Piazza Matteotti, per poi ripartire verso via Nazionale. Nel suo tragitto ritornerà a Pila, in via Negrotto Cambiaso, via Fabbrica Valle, fino al bivio per Fossa Lupara.

Il bus navetta con una capienza di 65 passeggeri effettuerà 12 corse giornaliere, articolate dalle 9 alle 23, con alcune pause in orari in cui, secondo i dati raccolti lo scorso anno, l’affluenza è ridotta. Questo permetterà di ottimizzare il servizio, offrendo la possibilità di libero spostamento in città senza mezzi propri di trasporto, con orari di passaggio fissi per ogni fermata, riducendo così il traffico e l’impatto ambientale, migliorando la qualità della vita di residenti e turisti.

«Con l’esperienza maturata lo scorso anno con la navetta circolare, abbiamo deciso di creare una linea integrata con la linea dei campeggi verso il centro- sottolinea il sindaco Francesco Solinas -. Il servizio navetta consentirà a residenti e non, di spostarsi liberamente fino al mare di Sestri e Riva senza impiegare il proprio mezzo privato. Tutto questo avrà ricadute positive anche sulla diminuzione del traffico che grava ne centro, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, momenti in cui, nel periodo estivo, spesso la disponibilità di posti auto e moto non è sufficiente. Inoltre, grazie all’integrazione dei due servizi, implementiamo il servizio per i campeggi che in passato, nel mese di luglio, avevano la navetta a disposizione solo nei fine settimana, adesso sarà un servizio continuativo che copre tutto il mese di luglio e agosto, tutti i giorni in un arco temporale che arriva anche a tarda sera», conclude.

«La collaborazione con le amministrazioni per noi è fondamentale per valorizzare il trasporto pubblico e dare risposte concrete ai cittadini e ai turisti per i loro spostamenti – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente Amt – Crediamo che la scelta della mobilità pubblica sia la risposta più efficace per una migliore vivibilità dei territori e siamo molto soddisfatti che questo percorso e questa visione siano condivisi. Utilizzare il trasporto pubblico vuol dire fare una scelta forte di sostenibilità».

Gli orari della navetta sono scaricabili dal portale www.sestri-levante.net e dal sito di Amt:

https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/tigullio-orientale-orario-estivo/sestri-levante-orario-estivo/