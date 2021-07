Dare una seconda possibilità al rifiuto ingombrante di cui ci si vuole sbarazzare. Questa la filosofia di Efficacity, il nuovo progetto di information technology di cui Amiu è capofila e che è stato finanziato per metà dalla Regione Liguria (2 milioni il costo totale).

Tiziana Merlino, responsabile area Impianti, ricerca e sviluppo innovativo di Amiu è coordinatrice del progetto: «In questo modo si limiterà anche l’inquinamento dei mezzi da carico attraverso l’ottimizzazione della logistica e dei tempi di trasporto. E questo grazie all’applicazione di tecnologie informatiche che sappiano riconoscere i diversi oggetti».

Il software permette la catalogazione degli oggetti. Una piattaforma informatica in cloud servirà per la gestione della raccolta e del monitoraggio dei rifiuti solidi ingombranti. La app andrà in fase di testing l’anno prossimo.

La durata del progetto è di 18 mesi, più un’eventuale proroga di 6. «Ma mostreremo alcuni risultati anche prima» chiarisce Merlino, che aggiunge: «Efficacity ha un “padre” ossia un altro progetto europeo: Life. Mostriamo così che diamo continuità al precedente investimento».

«Un’interpretazione moderna della saggezza dei nostri nonni – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – che permette di uscire dalla logica dei consumi illimitati, in cui conviene buttare via un oggetto invece di ripararlo».

Il finanziamento regionale deriva dai fondi Por Fesr 2014-2020, rientranti nell’azione 1.2.4 della programmazione comunitaria, che riguarderà l’intera area metropolitana di Genova per una durata di 18 mesi, più eventuali ulteriori 6 mensilità. Termine il 31 maggio 2023.

Quando la app sarà pronta l’utente potrà fotografare l’oggetto e inserirlo in una sorta di marketplace che coinvolgerà non solo i privati, ma anche le associazioni o gli enti che fanno del riuso una mission.

Oltre ad Amiu Genova, che è capofila, il progetto ha visto il coinvolgimento di 6 partner (Algowatt spa, Camelot Biomedical Systems srl, Gter srl, Colouree srl, Flairbit srl e Circle spa) e di alcune imprese che hanno partecipato ai bandi Por Fesr 2014-2020 emanati da Regione Liguria.

«Questo è un ottimo esempio di prevenzione – commenta Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova – per poter gestire al meglio gli ingombranti. Inoltre rappresenta una collaborazione sia tra pubblico e privato, sia tra soggetti grandi e piccoli. Amiu ha precorso i tempi dei temi legati al Pnrr sull’economia circolare e la sostenibilità ambientale. Efficacity ci consente di favorire dinamiche positive e sostenibili, che possono migliorare e ottimizzare l’attuale raccolta ingombranti che la nostra azienda già segue e gestisce sul territorio».

I partner

ALGOWATT S.p.A. GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e con sede operativa a Genova, è partner industriale del progetto Efficacity e metterà a disposizione del cluster dei soggetti partecipanti la consolidata esperienza nei sistemi intelligenti per i trasporti e le proprie conoscenze nei settori smart cities, cleantech e ambientale. In particolare, il team di Ricerca & Innovazione di AlgoWatt parteciperà alla progettazione e allo sviluppo del sistema di gestione della raccolta del rifiuto solido ingombrante, studiando la pianificazione delle missioni di ritiro, del carico e dello stoccaggio sui mezzi di queste tipologie di oggetti.

CAMELOT Biomedical Systems Srl contribuirà al progetto con la propria competenza ed esperienza nell’impiego dell’intelligenza artificiale e della blockchain a supporto della trasformazione digitale. In particolare il team di CAMELOT realizzerà una app mobile che, a partire dalle immagini dell’ingombrante acquisite dal cittadino, estrarrà in modo semi-automatico informazioni utili a (i) incanalare l’oggetto nel migliore percorso di gestione, come rifiuto da smaltire o bene da riusare, valorizzandone l’impatto ambientale per motivare ed educare il cittadino allo stesso tempo (ii) ottimizzare il processo di presa in carico, raccolta e conferimento al fine di renderlo più sostenibile per l’ambiente e tempestivo per il cittadino. Inoltre, sfruttando la blockchain per una maggiore garanzia di integrità dei dati, CAMELOT realizzerà il servizio di tracciamento che renderà il processo completamente digitalizzato, favorendo l’integrazione col nuovo

“Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti” instaurato dal Ministero della Transizione Ecologica e rendendo disponibili dati strutturati in formato digitale, utili a soddisfare le esigenze di data analytics.

GTER Srl sviluppa da sempre prodotti e servizi basati su soluzioni ad-hoc riguardanti il monitoraggio del territorio e l’analisi di dati territoriali georiferiti mediante applicazioni GIS & WebGIS fortemente rivolte all’innovazione. Nell’ambito del Progetto EFFICACITY, Gter si occuperà principalmente dello sviluppo di una web dashboard per la pubblicazione e consultazione dei dati geografici prodotti nell’ambito del progetto e relative analisi statistiche derivate. Per tale attività, Gter si avvarrà della collaborazione con L’università degli Studi di Genova e in particolare con il gruppo di lavoro del Professor Giorgio Delzanno del DIBRIS per l’identificazione delle soluzioni tecnologiche e strategiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi di progetto.

CIRCLE SpA Nell’ambito del progetto, Circle contribuirà alla progettazione, realizzazione, test e sperimentazione del modulo per il monitoraggio di cassoni per rifiuti industriali, mettendo a disposizione le sue competenze in ambito tecnico ed informatico. La partecipazione al progetto permetterà a Circle di arricchire le funzionalità delle proprie soluzioni ICT in ambito portuale/terminalistico, migliorandone il livello competitivo sia in termini di ritorno diretto (lanciando un nuovo prodotto perla tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle attività industriali) sia in termini di investimento a medio/lungo termine (gettando le basi per la gestione dei rifiuti in transito dai terminal).

COLOUREE Srl è una startup innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni di Location Intelligence Urbana basate su Intelligenza artificiale e algoritmi di analisi di Big Data georeferenziati per applicazioni in ambito Smart City e Real Estate. Nel 2019 Colouree ha avviato una collaborazione con la capofila AMIU che ha dato origine a ©Wastee, la piattaforma di data e location intelligence per la pianificazione, gestione e monitoraggio dei servizi di gestione urbana del ciclo dei rifiuti. In Efficacity Colouree si occuperà principalmente della progettazione e sviluppo delle dashboard di visualizzazione delle informazioni e di mappatura della domanda del servizio all’interno del territorio metropolitano, sia al fine di migliorare il supporto alle decisioni e alle operazioni interne alla filiera del riuso, sia a supporto delle azioni di coinvolgimento attivo dei cittadini.

FLAIRBIT Srl si occupa di fornire soluzioni per l’industria digitale. Grazie a 15 anni di esperienza nell’ambito di Internet of Things, Big Data Analytics e Artificial Intelligence, FlairBit semplifica sistemi organizzativi e produttivi per rendere più efficace il modo di operare delle aziende. Nel progetto Efficacity, FlairBit si occuperà di raccogliere grandi quantità di dati da sorgenti eterogenee e utilizzare ontologie innovative per gestire le informazioni che se ne possono derivare. L’azienda poi distribuirà i dati agli altri partner che ne ricaveranno informazioni utili per lo sviluppo di servizi a valore aggiunto in ambito economia circolare e sostenibilità ambientale.

Per la realizzazione delle attività, AMIU si avvarrà anche di una struttura di consulenti e NETALIA, specializzati nella progettazione europea e di un gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura e Design coordinato da Chiara Olivastri.

