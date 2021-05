La Borsa di Milano ha aperto in rialzo, l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,18% a 24.463 punti. Nel listino principale in rialzo Tenaris (+1,75%), Saipem (+1,51%) e Unicredit (+1,16%). In calo Ferrari (-0,96%).

Avvio in cauto rialzo per le Borse europee. Parigi apre in crescita dello 0,18% e Francoforte dello 0,15%. Londra guadagna lo 0,73%.

Seconda giornata della settimana nel complesso positiva per i listini asiatici dove alcune delle maggiori piazze finanziarie, Tokyo e le Borse cinesi, sono chiuse per festività. La debolezza dei futures Usa non impedisce a Hong Kong (+0,65%) e Seul (+0,56%) di muoversi in rialzo a seduta ancora aperta.

Apertura poco mossa per il petrolio. Il prezzo del Wti si attesta a 64,48 dollari al barile (-0,02%) mentre quello del Brent è pari a 67,57 dollari (+0,01%).

Nei cambi euro in calo sul biglietto verde questa mattina sui mercati valutari. La divisa europea scende dello 0,23% a 1,2036 dollari. Poco mosse invece le quotazioni con la divisa giapponese con l’euro che vale 131,57 yen (-0,02%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in diminuzione a 102 punti base. Il rendimento è a +0,84%.