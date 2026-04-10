Trenitalia Liguria: modifiche alla circolazione ferroviaria il 13 e 14 aprile

Lunedì 13 e martedì 14 aprile, nella fascia oraria dalle 9 alle 13, sono programmate modifiche alla circolazione nel nodo di Genova e tra Genova e Savona/Ventimiglia, per consentire interventi infrastrutturali programmati a Genova Voltri.

In particolare, i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) subiranno le seguenti modifiche:

alcuni collegamenti tra Savona e Sestri Levante e da Genova Brignole a Savona sono cancellati tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente Aeroporto;

alcuni treni della relazione Genova Nervi-Genova Voltri sono cancellati tra Genova Sestri Ponente e Genova Voltri;

il treno R 22830 da Recco a Genova Voltri è cancellato tra Genova Sestri P.A e Genova Voltri, e termina la corsa a Genova Sestri P.A;

il treno R 12381 da Savona a La Spezia Centrale è cancellato tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente;

il treno RV 3017 da Milano C.le a Savona è cancellato tra Genova Sestri P.A a e Cogoleto.

È istituito servizio con bus nelle tratte Cogoleto/Genova Voltri-Genova Sestri Ponente A., Genova Brignole – Savona. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici, di mezzi di micromobilità elettrica (per esempio, monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia, a eccezione dei cani di assistenza.

I treni Intercity saranno così modificati e sono previsti servizi con bus per la tratta cancellata:

IC 503 Torino Porta Nuova – Savona è cancellato da Genova P. Principe a Savona;

IC 515 Savona – Torino Porta Nuova ha origine da Genova P. Principe;

IC 631 Ventimiglia – Milano C.le è cancellato tra Savona e Genova P. Principe, circola con nuovo numero 35185 nella tratta Ventimiglia – Savona e anticipa l’orario a Ventimiglia (p. 07:25) – Sanremo (7:39/41) – Imperia (7:53/55) – Diano (7:59/8:01) – Alassio (8:09/12) – Albenga (8:17/19) – Finale Ligure M. (8:56/58) – Savona (a. 09:12);

IC 659 da Milano Centrale a Ventimiglia è cancellato da Genova P. Principe a Savona, circola con nuovo numero 35186 nella tratta Savona – Ventimiglia e posticipa l’orario a Savona (p.12:35) – Finale Ligure M. (12:46/48) – Albenga (13:16/18) – Alassio (13:24/27) – Imperia (13:42/44) – Taggia Arma (13:53/55) – Sanremo (14:00/02) – Bordighera (14:10/12) – Ventimiglia (a.14:21).

I canali di acquisto sono aggiornati con la nuova offerta.

Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

Qui è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO