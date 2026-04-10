Il genovese Michael Moreni vince la 4ª edizione dell’Hospitality Lab Flair Competition

Nell’area archeologica dei Giardini Luzzati si è svolta ieri, 9 aprile, la quarta edizione della Hospitality Lab Flair Competition, organizzata da Confesercenti Genova e Fiepet Lab, con il contributo di Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova, appuntamento ormai consolidato che ha richiamato professionisti del settore dell’ospitalità e appassionati del flair bartending.

La competizione, caratterizzata da tecnica, spettacolo e creatività nell’impiego dei prodotti forniti da Genova Gourmet, ha visto imporsi il genovese Michael Moreni, che si è distinto per abilità e originalità nelle performance. Il riconoscimento di “Best Female” è stato assegnato alla genovese Silvia Lena, mentre il premio della sala stampa è andato a Nicole Campagna, proveniente dall’Emilia-Romagna.

A valutare i concorrenti una giuria internazionale di alto profilo: Miguel Duarte, flair bartender di fama internazionale e formatore nel settore della mixology; Szoke Szabolcs, professionista riconosciuto a livello europeo per le sue competenze tecniche e le esibizioni di flair; e Danilo Oribe, bartender e trainer uruguaiano, noto per la sua esperienza nelle competizioni e nella formazione.

Proprio Danilo Oribe è stato protagonista, in serata, anche di una masterclass presso le aule dell’Hospitality Lab, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di approfondimento e crescita professionale. L’evento ha confermato ancora una volta il valore della manifestazione come momento di incontro e sviluppo per il mondo dell’hospitality, contribuendo a valorizzare talenti emergenti e a promuovere il territorio attraverso iniziative di qualità.