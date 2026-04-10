“Built to Lead”: a Genova il summit su leadership, sport e parità di genere

Si terrà il prossimo 16 aprile a Genova, presso la sede di Bper Banca, il summit istituzionale “Built to Lead – Inside the Mind of Champions: What elite sport teaches about leadership”, promosso da PwN Genova (Professional Women’s Network), realtà impegnata nella valorizzazione della leadership femminile e nella promozione della parità di genere nei contesti professionali e decisionali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di analizzare, attraverso un approccio interdisciplinare, il contributo dello sport d’élite allo sviluppo di modelli di leadership inclusivi, sostenibili e orientati alla performance. In particolare, il summit intende evidenziare come i principi propri dell’attività sportiva – disciplina, resilienza, gestione della pressione e capacità decisionale – rappresentino leve strategiche per le realtà istituzionali e imprenditoriali.

«Non stiamo parlando solo di sport, ma di un cambiamento culturale necessario – dichiara Giulia Campanella, presidente di PwN Genova (in foto) – Portare la mentalità dei campioni nelle aziende significa imparare che la performance d’eccellenza non può prescindere dall’inclusione. Con ‘Built to Lead’ vogliamo dimostrare che la parità di genere è il miglior investimento possibile per la competitività del nostro territorio».

Nel quadro europeo e nazionale, il tema della parità di genere nello sport assume un ruolo sempre più centrale: secondo i più recenti dati, la partecipazione femminile alle posizioni apicali nel settore sportivo e manageriale resta ancora significativamente inferiore rispetto a quella maschile, evidenziando la necessità di interventi strutturali e culturali. In questo contesto, lo sport si configura come uno strumento privilegiato per promuovere modelli equi di leadership e accelerare processi di inclusione.

Il summit vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo sportivo, imprenditoriale e istituzionale, con un panel di alto profilo che porterà esperienze concrete di integrazione tra competenze sportive e capacità manageriali.

Tra i partecipanti al panel Myriam Cutolo, Cmo HydroTec ed ex olimpionica nel mondo velico, Edoardo Bianchi, ceo Sangiorgio Marine ed ex olimpionico nel mondo velico, Michel Emi Maritato, presidente AS Roma Calcio Femminile a 5, Cristiano Berlanda, atleta della Nazionale paralimpica e testimonial FederGolf Liguria, Francesca Porzio, portavoce HazeCup, Rebecca Pavan, presidente Acsi, Francesco Avignone, campione di rugby e rappresentante Cus, Martina Porcile, campionessa mondiale di ju-jitsu.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema della leadership femminile, con l’obiettivo di promuovere una riflessione concreta su strumenti, politiche e best practice in grado di ridurre il gender gap e valorizzare il talento in tutte le sue espressioni.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali della sindaca di Genova e si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e networking promosso da PwN Genova, in collaborazione con partner istituzionali e privati, tra cui Bper Banca, da sempre attenta ai temi della sostenibilità sociale e dell’inclusione.