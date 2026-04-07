Fincantieri, Jefferies alza il rating a “buy”

Jefferies ha alzato il rating su Fincantieri da “hold” a “buy”, fissando un target price di 19 euro per azione (upside del 41% rispetto ai 13,50 euro attuali) citando ordini record nel settore della difesa e un ciclo di generazione di cassa in accelerazione che rendono il titolo “materialmente sottovalutato”.

L’upgrade arriva dopo il completamento di un aumento di capitale da 500 milioni di euro, che rafforza il bilancio in vista del piano industriale 2026-2030 e amplia le opzioni per acquisizioni nella difesa subacquea. Fincantieri ha chiuso il 2025 con un portafoglio ordini record di 63,2 miliardi di euro, visibilità fino al 2037, un utile netto di 117 milioni e acquisizione ordini di 20,3 miliardi, entrambi massimi storici.

Jefferies ha stimato un ebitda di 700,9 milioni nel 2026, in crescita fino a 1,25 miliardi entro il 2030, con margini che si espandono dall’attuale 7,5% verso il 10%. La divisione difesa e subacquea dovrebbe rappresentare un terzo dei ricavi di gruppo entro il 2030, con un cagr del 18% nel quinquennio, il doppio dell’obiettivo complessivo dell’8%.

Il rapporto debito netto/ebitda è atteso scendere da 2,6 volte a circa 1 volta entro il 2030, con 2,4 miliardi di flusso di cassa operativo cumulativo.

I dividendi potrebbero riprendere dal 2028. Lo scenario ribassista implica un fair value di 9,50 euro, quello rialzista 25 euro per azione. Lo scrive Teleborsa.