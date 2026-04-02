Rfi, La Spezia: modifiche alla circolazione per 13 giornate in aprile e maggio

Rfi (Gruppo Fs) annuncia modifiche alla circolazione dei treni nella tratta La Spezia Migliarina- Corniglia per interventi infrastrutturali programmati alla Spezia Centrale dalle 11.15 alle 12.30 nelle giornate del 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 di aprile e 6, 7, 13, 20, 21, 28 nel mese di maggio.

Si tratta di lavorazioni da eseguire necessariamente quando la temperatura della rotaia raggiunge naturalmente i circa 30 gradi, condizione che si verifica nelle ore diurne tra aprile e giugno, prima che si sviluppino i caldi estivi.

Nella fascia oraria di minor afflusso interessata dalle attività, e nei soli giorni feriali, tra le stazioni della Spezia di Migliarina e di Corniglia la circolazione avverrà su un solo binario, dalle 11.15 alle 11.30 e sarà sospesa dalle 11.30 alle 12.30, rendendo necessarie le seguenti modifiche d’orario:

Rfi insieme a Fs Security e all’impresa ferroviaria di trasporto potenzierà il personale presente nelle stazioni, in particolar modo alla Spezia, nelle località delle 5 Terre e nella sala operativa di controllo di Genova Teglia con circa 70 persone dedicate, giornalmente, a garantire una migliore gestione dei flussi dei viaggiatori e offrendo informazioni e supporto in caso di necessità.