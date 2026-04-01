Ferrovia Cuneo-Breil-Ventimiglia, accordo ratificato dalla Francia

L’Assemblea nazionale francese ha votato e approvato il disegno di legge di ratifica della convenzione per la gestione della ferrovia Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Si stima che la convenzione entri ufficialmente in vigore per l’inizio dell’estate.

«Dopo oltre mezzo secolo – commenta in una nota il viceministro al Mit Edoardo Rixi – si chiude una partita fondamentale per i collegamenti tra Italia e Francia. Con la ratifica anche da parte della Francia della nuova convenzione sulla linea Cuneo–Breil–Ventimiglia, arriviamo finalmente a un quadro chiaro nella ripartizione di responsabilità e risorse. Si tratta del passaggio conclusivo dell’iter avviato durante il G7 Trasporti di Milano in cui il ministro Salvini ha firmato la nuova convenzione, ferma dal 1970. Il lavoro del Mit è stato determinante per superare uno stallo storico e avviare gli investimenti indispensabili. Questo permetterà di migliorare progressivamente la qualità del servizio, con treni più veloci e affidabili. Un passo concreto per rafforzare la mobilità transfrontaliera e dare risposte ai territori, in continuità con altri interventi strategici già realizzati».