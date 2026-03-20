Consorzio Portofino Coast: nuovi ingressi e sviluppo del network

Procede il percorso di costituzione della Dmo e il progetto di recruitment e formazione finanziata per lavoratori qualificati nell'ospitality

Si è svolta ieri, giovedì 19 marzo, presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, l’assemblea dei soci del Consorzio Portofino Coast, un momento di confronto e aggiornamento sulle attività in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete.

Nel corso dell’assemblea è stato presentato l’ingresso di numerose nuove aziende all’interno del Pool Acquisti, lo strumento promosso dal Consorzio per offrire ai soci servizi e forniture a condizioni vantaggiose. Le nuove adesioni – AiDA, Chiardiluna, Hotelcore, Zucchetti, Rsi, Piramis Group, Komplett, Comark, Euronet, Nespresso, Arrigoni, Servipan, Travel Setter, Oscar Wifi e Farine Varvello – andranno ad arricchire ulteriormente il ventaglio di opportunità a disposizione delle strutture consorziate, rafforzando il sistema di collaborazioni attivato negli ultimi anni e coprendo ambiti che spaziano dall’innovazione tecnologica ai servizi operativi, dalla consulenza strategica alla fornitura di prodotti.

Tra i temi affrontati, anche l’ingresso di un nuovo socio, a conferma della crescente attrattività del network e della volontà di ampliare ulteriormente la rappresentatività del territorio e della sua offerta turistica. Si tratta di Villa Porto Rapallo, struttura composta da appartamenti di lusso situata a Rapallo, che va ad arricchire l’offerta ricettiva di alto livello del territorio.

Novità anche sul fronte delle partnership, con l’ingresso di un nuovo sponsor, Zucchetti, realtà di riferimento nel settore delle soluzioni software e digitali per le imprese, che contribuirà a sostenere le attività del Consorzio e i progetti di promozione e sviluppo della destinazione.

L’assemblea ha rappresentato inoltre un’occasione per fare il punto sulle iniziative in programma nei prossimi mesi e per condividere le linee strategiche che guideranno l’azione del Consorzio, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Portofino Coast sui mercati nazionali e internazionali. In questo contesto, sono stati forniti anche aggiornamenti sul percorso di costituzione della Destination Management Organization (Dmo), progetto strategico per una gestione integrata e condivisa della destinazione.

È stato inoltre presentato il progetto di Recruitment e formazione finanziata 2026/27, finalizzato a facilitare l’accesso a flussi di lavoratori qualificati per il settore hospitality e a rafforzare il matching tra domanda delle strutture associate e offerta di personale, anche attraverso percorsi formativi dedicati.

«L’ingresso di nuovi soci, partner e aziende nel Pool Acquisti rappresenta un segnale concreto della vitalità del Consorzio e della fiducia che il territorio continua a dimostrarci – commenta il presidente Alessandro Sauda – Il nostro obiettivo è proseguire nel rafforzamento della rete, ampliando le opportunità per i soci e sviluppando sinergie sempre più efficaci, in grado di sostenere la competitività della destinazione in un contesto turistico in continua evoluzione. Il percorso avviato sulla Destination Management Organization sta inoltre evidenziando un interesse reale e trasversale, che coinvolge sia il mondo imprenditoriale sia le istituzioni. Parliamo di un passaggio strategico, destinato a incidere in modo concreto sulla governance del territorio, introducendo un modello più strutturato, condiviso e orientato allo sviluppo della destinazione»