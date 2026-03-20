Timore di estensione del conflitto in Medio Oriente, Borse europee in netto ribasso

Te navi da guerra statunitensi con a bordo migliaia di marine sono in navigazione verso il Medio Orente e i mercati temono un attacco via terra degli Usa contro l’Iran, che estenderebbe il conflitto con esiti e durata imprevedibili. La notizia ha trascinato al ribasso le Borse europee, già depresse dalla previsione che la Federal Reserve rinuncia tagliare i tassi quest’anno a causa del rialzo del prezzo del petrolio che potrebbe scatenare una dinamica inflazionistica. Milano segna -1,97%, Madrid -1,14%, Parigi -1,82%, Francoforte -2,01%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 92 punti (variazione +11,76%, rendimento Btp 10 anni +3,97%, rendimento Bund 10 anni +3,04%).

Piazza Affari

A Milano Inwit ancora in forte calo (-7,54%) dopo la revisione al ribasso della guidance 2026 e del medium-term outlook. Ribassi vistosi anche per Leonardo (-4,11%), Unicredit (-3,84%), St (-3,51%). Prese di beneficio su Eni (-1,32%) nonostante i giudizi positivi degli analisti sul Piano. In controtendenza Amplifon (+4,21%).

Valute

L’euro viene scambiato a 1,155 dollari (da 1,1584 alla vigilia) e a 184,02 yen (da 182,774). Il cross dollaro/yen è a 159,22 (da 157,763). Ancora in calo l’oro, con il contratto spot a 4.580 dollari (-1,5%), ai minimi da due mesi.

Energia

I prezzi del greggio, partiti in ribasso, sono poi saliti, con il Brent a 109,9 dollari al barile (+1,1%) e il Wti a 97,3 dollari (+1,2%). In calo il gas ad Amsterdam a 59,5 euro al megawattora (-3,8%).