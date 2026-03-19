Nuovi attacchi a raffinerie in Medio Oriente, Borse europee in forte calo

Borse europee ancora in profondo rosso, dopo i nuovi attacchi a infrastrutture energetiche nel Medio Oriente, con conseguente ulteriore rialzo dei prezzi del petrolio. A trascinare al ribasso i listini hanno contribuito anche le mosse della Bce, che pur avendo lasciato invariati i tassi ha alzato le stime sull’inflazione e abbassato quelle sul pil. Milano segna -2,32%, Madrid -2,27%, Parigi -2,03%, Londra -2,35%, Francoforte -2,82%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 83 punti (variazione +2,89%, rendimento Btp 10 anni +3,79%, rendimento Bund 10 anni +2,96%).

Piazza Affari

A Milano netto rialzo dell’ Eni (+3,75%), spinta dall’aumento dei prezzi del greggio, crollo di Inwit (-15,6%) dopo l’accordo tra Tim (-5,7%) e Fastweb + Vodafone per la costruzione e gestione di nuove torri per la telefonia mobile in Italia.

Energia

In rialzo i il prezzo di petrolio e gas. Il Brent arriva a 110,6 dollari al barile (+3%), e il Wti a 99,2 dollari (+3%), ad Amsterdam il gas sale del 13,5% a 62 euro al megawattora.

Valute

L’euro scambia con il dollaro a 1,153 e vale 182,3 yen, mentre il cross dollaro/yen e’ a 158,06. Scende ancora l’oro con il contratto spot in calo del 4,5% a 4.600 dollari.