Borse in rialzo, ottimiste sulla guerra in Medio oriente, ma il petrolio rincara

Le Borse europee intravedono una speranza di pace a breve termine in Medio Oriente, incoraggiate dalla notizia della morte del responsabile della sicurezza iraniana, Ali Larijani, e tornano in territorio positivo, mentre Wall Street prosegue sopra la parità. Milano segna +1,22%, Madrid +0,92%, Parigi +0,49%, Francoforte +0,71%, Londra +0,83%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 76 punti (variazione -3,07%, rendimento Btp 10 anni +3,66%, rendimento Bund 10 anni +2,91%).

Piazza Affari

A Milano forti rialzi dei petroliferi, in particolare con con Tenaris (+3,61) ed Eni (+3,59), e di Stellantis (+3,05%) nel giorno in cui la società’ cinese produttrice di auto elettriche Leapmotor ha annunciato un rafforzamento della joint venture tra i due gruppi, e Telecom (+3,02%). Crollo di Amplifon (-10,62%), ancora penalizzata dalla diffidenza del mercato nei confronti dell’acquisizione di Gn Hearing.

Energia

Rincara il greggio (future Brent +1,8% a 102 dollari al barile, Wti +1,5% a 94,9 dollari), il gas Ttf guadagna l’1,2% a 51,5 euro al Mwh.

Valute

L’euro è salito a quota 1,1528 (da 1,148 di ieri in chiusura). Dollaro/yen a 158,8 (da 159,3), euro/yen a 183,1 (da 182,9 della vigilia). Oro spot stabile a 5.003 dollari l’oncia,