Borse europee in cauto rialzo, petrolio in leggero calo

Si diffonde la speranza di uno sblocco dello stretto di Hormuz, i prezzi del petrolio sono scesi e le Borse hanno interrotto la serie negativa. Per la verità le richieste di Donald Trump agli alleati Nato e alla Cina perché intervengano a sbloccare il transito non sembra siano state accolte con favore né dagli europei né dalla Cina, comunque Wall Street sta procedendo in positivo, il Dow Jones sale dell’1,07% a 47.062,53 punti, il Nasdaq dell’1,44% a 22.424,27 punti, lo S&P 500 mette dell’1,24% a 6.714,35 punti. In chiusura Milano segna +0,07%, Francoforte +0,50%, Londra +0,55%, Parigi +0,31%, Madrid +0,18%-

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 78 punti (variazione- 4,55%, rendimento Btp 10 anni +3,73%, rendimento Bund 10 anni +2,95%)

Piazza Affari

A Milano spicca il tonfo di Amplifon (-14,28%) che ha annunciato l’acquisizione di Gn Hearing, operazione da 2,3 miliardi di euro.

Energia

Il Brent è 101,9 al barile, con un calo di oltre un punto percentuale, mentre il Wti americano viaggia sui 95 dollari con un calo di oltre il 3%. Il gas sale dell’1,2% a 50,75 euro al megawattora.

Valute

L’euro recupera sul dollaro e scambia a 1,148 (da 1,144 in avvio e venerdì), il dollaro-yen e’ poco mosso a 159,3 (da 159,25 e 159,56). In lieve rialzo (+0,8%) il Bitcoin a 73.375 dollari, l’oro è in calo a 4.980 dollari l’oncia.