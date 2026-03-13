Brent sopra i 100 dollari al barile, Borse europee in rosso

Il perdurare della guerra in Medio Oriente e l’impossibilità al momento di preverne data della fine ed esito e la salita delle quotazioni del greggio hanno depresso i mercati finanziari come nei giorni scorsi. Le Borse europee hanno chiuso in rosso anche oggi: Milano segna -0,31%, Parigi -0,91%, Francoforte -0,60%, Londra -0,43%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 82 punti (variazione +2,35%, rendimento Btp 10 anni +3,80%, rendimento Bund 10 anni +2,98%).

Piazza Affari

A Piazza Affari nelle prime posizioni, come prevedibile, troviamo gli energetici, con Eni (+2,69%) che ha concluso un accordo in Venezuela per la fornitura di gas naturale, Saipem (+2,46%), Enel (+2,36%), Snam (+2,26%). In coda Stellantis (-4,37%) e Fincantieri (-3,35%).

Valute

Sempre forte il dollaro come benerifugio: l’euro si attesta a 1,1439 dollari (da 1,1519 ieri in chiusura). La divisa Usa sale anche a 159,56 yen (da 159,00), il rapporto euro/yen è a 182,56 (da 183,45). Bitcoin in rialzo del 2% a 71.500 dollari, poco mosso l’oro spot sotto quota 5.100 dollari l’oncia.

Energia

Il prezzo del gas naturale cala dello 0,7% a 50,5 euro al megawattora, mentre il future di aprile del Wti guadagna l’1,7% a 97,3 dollari al barile e il contratto per maggio del Brent scambia a 102,1 dollari (+1,6%).