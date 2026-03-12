Giornata nazionale del Paesaggio, ecco le iniziative in Liguria il 14 e 15 marzo

Il 14 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura con l’obiettivo di contribuire a “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini sui temi a essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull’intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle Amministrazioni e delle Istituzioni, pubbliche e private”.

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Liguria, partecipa all’edizione 2026 con iniziative differenziate, alcune rivolte al grande pubblico, altre agli specialisti.

Sono proposte aperture straordinarie con visita guidata a siti di particolare valore culturale e paesaggistico: ville storiche, parchi e giardini nella giornata di sabato 14 e un mulino storico domenica 15.

Tali aperture avvengono grazie a rapporti di collaborazione tra la Soprintendenza e i soggetti proprietari e istituzionali coinvolti, anche nel quadro degli interventi di restauro e valorizzazione finanziati dal Pnrr Next GenerationEU azione “Parchi e Giardini Storici” (Villa Durazzo, Villa da Passano, Villa Rezzola) e azione “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”(Mulino di Belpiano).

Quest’anno la Giornata del Paesaggio sarà anche occasione per l’assegnazione del Premio nazionale del Paesaggio, giunto alla sua V edizione. Si parlerà anche delle candidature liguri a tale riconoscimento nel convegno specialistico “Nature based solutions. La risposta del paesaggio ai problemi dell’antropizzazione”.

Organizzato in collaborazione con Aiapp – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, il convegno è in programma martedì 17 marzo a partire dalle 9, a Genova in Piazza San Matteo 18, nella sede dell’ordine degli Appc. Per poter partecipare al convegno è necessaria la registrazione. La partecipazione varrà ai fini del riconoscimento di crediti formativi per gli architetti.

Ogni dettaglio sulle iniziative si può trovare nel sito web istituzionale della Soprintendenza.