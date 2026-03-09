Trumpo esclude intervento di terra in Iran, le Borse riducono i ribassi

Donald Trump ha dichiarato al New York Post di non prevedere un intervento di terra in Iran e intanto il prezzo del petrolio è rimasto sotto i 100 dollari. Queste notizie hanno risollevato i mercati finanziari e le Borse europee hanno chiuso con un ribasso più contenuto rispetto ai giorni scorsi. Milano segna -0,29%, Londra -0,34%, Francoforte -0,77%, Parigi -0,98%, Madrid -0,86%. Anche Wall Street procede in negativo ma in miglioramento, con S&P 500 -0,3%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 77 punti (variazione -1,05%, rendimento Btp 10 anni +3,63%, rendimento Bund 10 anni +2,86%).

Piazza Affari

A Milano svettano Leonardo (+6,58) in una fase favorevole al comparto della difesa, e i petroliferi, in testa Saipem (+4,78%). Brillante anche Nexi (+3,09%). In coda Cucinelli (-3,81%), Stellantis (-3,00%), Hera (-2,90%).

Energia

In giornata i future sul greggio sono schizzati in alto sfiorando i 120 dollari, nelle ultime ore sono scesi sotto i cento dollari (Brent maggio +7,4% a 99,5 dollari; Wti aprile +5,6% a 95,9 dollari). Il gas Ttf ad Amsterdam è a 56,9 euro per megawattora (+6,7%).

Valute

L’euro scambia a 1,1593 dollari (da 1,1597 di venerdi’ in chiusura). Euro/yen a 183,2 (da 182,8) e dollaro/yen a 158,1 (da 157,6). Oro in calo con il contratto spot a 5.107 dollari l’oncia (-1,2%); bitcoin in moderata ripresa a 68.900 dollari (+2,4%).