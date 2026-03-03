Cavalli selvaggi dell’Aveto, riprendono le escursioni di “Wild Horsewatching”

Riprendono le escursioni di “Wild Horsewatching” per conoscere i Cavalli selvaggi dell’Aveto. La stagione 2026 si apre con il weekend inaugurale del 28 e 29 marzo, un’esperienza di due giorni tra costa e montagne che combina escursione panoramica, osservazione guidata dei cavalli selvaggi e pernottamento in malga. Il weekend inaugurale è a numero chiuso (massimo 15 partecipanti) per garantire un’esperienza rispettosa dei branchi e coerente con l’approccio che caratterizza il progetto fin dalla sua nascita.

Calendario primaverile

Il calendario primaverile propone appuntamenti il 6, 12, 19 e 26 aprile, e il 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, oltre alle prime date di giugno (7, 14 e 21 e 21 giugno), offrendo occasioni regolari per scoprire la realtà dei cavalli selvaggi dell’Aveto in uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Il format “Mare e Malghe” inaugura una stagione che attraversa ambienti diversi, dal mare ai crinali appenninici, valorizzando un turismo lento e consapevole, accompagnato da guide esperte del territorio.

Calendario estivo

Il calendario estivo prevede inoltre appuntamenti speciali come Wild Explorer il 28 giugno, 26 luglio e 30 agosto, oltre alle esperienze tematiche, tra cui Notte da Naturalisti (11-12 luglio) e il Horsewatching e Lupi del 16 agosto.

Come partecipare

Tutte le escursioni sono su prenotazione obbligatoria, con posti limitati.

Info

Email: icavalliselvaggidellaveto@gmail.com

Tel. / Whatsapp: 347 3819395

Instagram: @icavalliselvaggidellaveto

Facebook: I Cavalli Selvaggi dell’Aveto – Wild Horsewatching