Borse europee a picco, impennata dello spread Btp/Bund

La guerra in Medio Oriente, i timori per le forniture energetiche dipendenti dallo stretto di Hormuz e per le merci più collegate ai trasporti hanno terremotato i mercati finanziari, facendo colare a picco le Borse europee e provocando un’impennata dello spread Btp/Bund, poiché in una fase di forte incertezza i titoli di Stato tedesdchi sono percepiti come meno rischiosi rispetto a quelli italiani. Milano segna -3,92%, Madrid -4,57%, Parigi -3,46%, Londra -2,75%, Francoforte -3,44%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 73 punti (variazione +13,34%, rendimento Btp 10 anni +3,48%, rendimento Bund 10 anni +2,75%).

Piazza Affari

A Milano nel listino princiopale si salvano solo Lottomatica (+3,32%) premiata dai conti 2025 e dalla guidance 2026, e Recordati (+1,3%). Ha tenuto Leonardo (-0,4%). In rosso gli energetici e le utility con Italgas -6,3%, A2A -6.08%, Hera -5,74%, Saipem (-5,16%) che dopo i rialzi dei mesi scorsi e di fronte allo scenario attuale è stata bersagliata da prese di beneficio. In coda Moncler (-6,47%).

Valute

Si rafforza il dollaro, l’euro scende a 1,1581 dollari. L’oro spot è a 5.110 dollari l’oncia (-4%).

Energia

Petrolio in rally, con una crescita del 7,63% a 83.67 dollari al barile, ad Amsterdam il prezzo del gas vola a +40% e chiude a 44,5 euro al Mwh.