Lilt Genova: 8 marzo visite senologiche gratuite

In occasione dell’8 marzo, festa della donna, la Lilt di Genova e il Comune promuovono due giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile, offrendo visite senologiche gratuite senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: rendere la prevenzione un diritto concreto e accessibile, portando i servizi direttamente nei luoghi della vita quotidiana e del lavoro. Prossimità, semplicità di accesso e attenzione alla salute delle donne sono al centro del progetto.

Domenica 8 marzo dalle ore 10.00 alle 18.00 in via Garibaldi 9 Lilt organizza delle visite senologiche gratuite. Le visite ad accesso diretto (senza prenotazione), si svolgeranno sull’Ambulatorio mobile della Croce Bianca Genovese posizionato di fronte a Palazzo Tursi. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Genova.

In contemporanea (8 marzo, ore 10/18) si potrà usufruire di altre visite senologiche gratuite anche a Nervi. Le visite ad accesso diretto (senza prenotazione) si svolgeranno sul mezzo della Croce nerviese posizionato nella piazza della Chiesa di San Rocco. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Rocco e Sant’Ilario (Nervi).