Tensione nel Golfo Persico e timore della bolla AI trascinano in rosso le Borse

La tensione nel Golfo Persico, dove sembra imminente il conflitto tra Usa e Iran, ha depresso i mercati finanziari. Effetto negativo ha prodotto anche il persistente timore che scoppi la bolla hi tech: è in ribasso Invidia (-2,1%) nonostante il bilancio record. Le Borse europee hanno chiuso in rosso e Wall Street viaggia in negativo. Milano segna -0,45%, Madrid -0,73%, Francoforte -0,02%, Parigi -0,47, Londra +0,70.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 63 punti (variazione+3,26%, rendimento Btp 10 anni+3,28%, rendimento Bund 10 anni+2,65%).

Piazza Affari

A Milano giornata sfavorevole per i bancari, con un crollo di Mps (-6,76%) e Mediobanca (-6,24%) nel giorno del piano 2026-2030 e delle dichiarazioni della premier Meloni sulla quota ancora in mano al goveno. In testa asl listino principale ancora Saipem (+2,61%), Stellantis (+2,40%), Saipem (+2,6%) e Prysmian (+2,35%), con il titolo dei cavi in recupero.

Energia

Petrolio in rialzo, Brent a 72,5 dollari al barile (+2,5%) e Wti a 66,6 dollari al barile (+2,2%).

Valute

L’euro è a 1,182 dollari (ieri in chiusura a 1,1794), l’euro/yen passa di mano a 184,4 (da 184,2) e il dollaro/yen è a 156 (da 156,19). L’oro spot si attesta a 5.230 dollari l’oncia (+1%). Il bitcoin arrretra a 66.000 dollari (-2,1%),