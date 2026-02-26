Borse europee in rialzo, a Milano spiccano Nexi, Amplifon, Eni e Stellantis

Buone trimestrali hanno spinto le Borse europee, tutte positive in chiusura, mentre gli indici di Wall Street procedono in ribasso. Milano segna +0,54%, Madrid +0,19%, Francoforte +0,45%, Parigi +0,72%, Londra +0,73%
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 61 punti (variazione +1,14%, rendimento Btp 10 anni +3,31%, rendimento Bund 10 anni +2,69%).
Piazza Affari
A Milano la trimestrale premia Eni (+2,50%), che ha dato presentato i conti del quarto trimestre superiore alle attese. Enel (+1,69%) corre ancora in scia al piano 2028 presentato lunedì. Brillanti Nexi (+4,43%), Amplifon (+3,36%) e Stellantis (+4,24%). In coda Telecom (-4,33%), frenata dalle prese di beneficio.
Valute
L’euro/dollaro è in calo a 1,1794 (da 1,1810 alla chiusura di ieri) e scambia con lo yen a 184,20 (da 184,60), il cross euro/dollaro si attesta a 156,19 (da 156,29). L’oro si attesta a 5.179 dollari l’oncia (+0,28%). Dopo il recupero di ieri, il Bitcoin scende a 67.296 dollari (-1,7%).
Energia
Sale il petrolio, con l’incertezza sull’esito dei colloqui tra Usa e Iran a Ginevra: il Brent scambia a 72,07 euro (+1,7%) e il Wti a 66,31 (+1,38%). In rialzo anche il gas ad Amsterdam a 32,1 euro al Megawattora (+3,3%). Cog.