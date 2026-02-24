Terrile: «Esclusa l’espansione della piattaforma portuale di Pra’»

«Abbiamo avuto notizia dell’imminente firma a Singapore tra Autorità di Sistema Portuale e Psa, alla quale partecipa anche il viceministro Rixi, per ingenti investimenti (1 miliardo di euro) per i terminal di Psa. L’investimento sarà interamente realizzato dal concessionario. Non ci saranno espansione dei terminal, non ci saranno altri riempimenti, cosa che Autorità di Sistema Portuale non ci ha peraltro comunicato».

È la risposta del vicesindaco e assessore ai rapporti tra porto e città del Comune di Genova Alessandro Terrile alle interrogazioni dei consiglieri del Partito Democratico Claudio Chiarotti e della lista Silvia Salis sindaca Filippo Bruzzone che chiedevano chiarimenti sull’espansione del porto di Pra’.

«Quindi – ha aggiunto Terrile – la presunta espansione dei terminal di Pra’ non potrà che avvenire con il miglior utilizzo delle aree a disposizione del terminalista. Escludiamo nuovi riempimenti nell’area portuale di Pra’ ma, dato che l’argomento è delicato, chiediamo una commissione consiliare con la presenza dell’Autorità Portuale, del Municipio e dei soggetti interessati».