Lo stop della Corte Suprema ai dazi di Trump, accolto venerdì dai mercati finanziari con moderata soddisfazione, ora preoccupa per il timore del caos che potrebbe provocare – l’Ue prima di prendere decisioni attende chiarimenti – : Wall Street viaggia in rosso, e le Borse europee, tranne Milano (+0,49%) sostenuta dal boom di Enel, e Madrid (+0,56%) hanno chiuso in ribasso. Londra segna -0,02%, Francoforte -1,06%, Parigi -0,22%. Sulle aspettative degli investitori pesano anche l’ipotesi, sempre più credibile, di un attacco degli Usa all’Iran, e l’attesa della trimestrale di Nvidia (il 25 febbraio), che potrebbe fornire segnali sulla tenuta degli investimenti nell’AI.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 62 punti (variazione +1,21%, rendimento Btp 10 anni +3,33%, rendimento Bund 10 anni+2,71%).

Piazza Affari

A Milano spicca il balzo di Enel (+6,80%) in scia agli obiettivi indicati nel Piano strategico, sopra le stime degli analisti. Seguono Tenaris (+2,08%) grazie al rialzo del greggio, e Moncler (+1,86%) in un giornata favorevole al lusso. In coda Lottomatica (-2,05%).

Valute

L’euro sale a a 1,180 dollari (da 1,178 alla chiusura di venerdì e vale 182,13 yen (182,673). Il cross tra il dollaro e lo yen è a 154,33 (154,98). Forte ribasso per il Bitcoin (-3%) a 65.600 dollari. Oro in rialzo del 2% a 5.214 dollari l’oncia.

Energia

Il gas naturale vale 31,8 euro al MWh (-0,6%), mentre il prezzo del petrolio, nell’eventualità di un conflitto tra Usa e Iran, ha subito variazioni durante la seduta per terminare con il Wti di aprile a 66,9 dollari al barile (+0,7%), il Brent stesso mese a 72,2 dollari (+0,6%.