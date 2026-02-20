La Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump e le Borse europee hanno accolto con ottimismo la decisione, chiudendo tutte in netto rialzo. Per la verità non sono chiare le conseguenze di questa bocciatura e portavoce dell’Ue hanno dichiarato di essere in attesa che l’amministrazione Usa chiarisca quali misure intende adottare in risposta a tale sentenza. È probabile che l’amministrazione americana reagirà imponendo nuovi dazi, sulla base di diverse norme giuridiche – Trump ha già dichiarato di avere un piano B – tuttavia queste norme non dovrebbero avere la possibilità di ripristinate in pieno le misure tariffarie precedenti. Alla imposizione di nuove tariffe decise attraverso vie legali alternative per le aziende potrebbe aggiungersi il danno provocato dall’incertezza. Comunque oggi i mercati hanno festeggiato la novità, e in chiusura Milano segna +1,48%, Madrid +0,94%, Francoforte +0,87%, Londra +0,56%, Parigi +1,39%, l’Euro Stoxx 50 +1,1%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 61 punti (variazione -0,54%, rendimento Btp 10 anni+3,35%, rendimento bund 10 anni+2,74%).

Piazza Affari

A Milano, grazie ai conti 2025 migliori delle attese, volano Moncler (+13,41%), e Unipol (+8,67%). Positive le banche, in testa Bper (+4,07%), Banco Bpm (+3,95%) e Mps (+2,98%). Le prese di beneficio fanno calare i petroliferi, in coda Tenaris (-4,16%) e Saipem (-2,12%).

Energia

Il future aprile sul petrolio Brent sono a 71,2 dollari al barile (-0,6%), quelli sul Wti a 66 dollari (-0,6%). Gas Ttf in discesa a 31,9 euro/mwh (-4,6%).

Valute

Cambio euro/dollaro a 1,776, cambio dollaro/yen a 155. Oro spot a 5.060 dollari l’oncia (+1,3%).