Chiusura positiva per le Borse europee, che rispetto a Wall Street, dove il Nasdq viaggia sotto la parità, sono meno sensibili al timore di una bolla dell’AI. Milano segna +0,76%, Madrid +0,60%, Francoforte +0,80%, Londra +0,79%, Parigi +0,54%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 61 punti (variazione-0,79%, rendimento btp 10 anni+3,36%, rendimento bund 10 anni+2,74%).

Piazza Affari

A MIlano svetta Telecom (+3,08%) seguita da Nexi (+2,37%), dopo l’uscita dei due fondi Advent e Bain dalla società dei pagamenti digitali. Positivo il comparto bancario con Mediobanca (+2,34%) e Mps (+2,13%) in testa. Crollo di Diasorin (-6,69%) e forte calo di Fincantieri (-3,46%).

Valute

L’euro/dollaro si attesta a 1,1833 (da 1,1831 in avvio e da 1,185 ieri in chiusura). Il cross tra la divisa europea e lo yen è a 181,66 (da 181,17 in avvio e 181,9 in chiusura di ieri), il dollaro/yen è a 153,49 (da 153,45). In ribasso l’oro (-2,19% a 4.881 dollari), il Bitcoin resta sotto i 70.000 dollari (-1,33%).

Energia

Calano il petrolio con il Brent a 67 dollari al barile (-2,3%) e il Wti a 62,15 dollari (-2,45%) e il gas, che ad Amsterdam vale 29,90 euro al megawattora (-3,24%).