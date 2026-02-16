È online da oggi la seconda edizione del “Monitoraggio dei progetti pubblici per l’economia del territorio”, un report long form realizzato da Fondazione Openpolis e Confcommercio. Si tratta di un dossier nel quale vengono analizzati oltre 30 investimenti pubblici dislocati da nord a sud del Paese, finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dai fondi europei per la coesione. Sono 20 le città italiane oggetto del monitoraggio, 5 gli ambiti su cui i progetti insistono: commercio, cultura e turismo, infrastrutture, rigenerazione urbana, trasporto pubblico locale e mobilità dolce. L’iniziativa mira a promuovere trasparenza e un maggiore coinvolgimento dei corpi intermedi nell’attuazione di progetti strategici, scelti dalle Unioni regionali e dalle associazioni territoriali di Confcommercio, finanziati da Fondi strutturali o dal Pnrr e gestiti principalmente da enti locali e loro società. (Per il report completo vedi report-confcommercio-25-26.pdf ) A Genova vengono monitorati i seguenti quattro progetti:



