Chiusura piatta per le Borse europee, al termine di una seduta povera di dati macro e priva dello stimolo di Wall Street – chiusa per la festa del President’s Day – e dei listini cinesi, che festeggiano il Capodanno lunare. Milano segna -0,03%, Madrid +0,99%, Francoforte -0,46%, Parigi +0,06%, Londra +0,26%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 62 punti (variazione +0,37%, rendimento Btp 10 anni +3,38%, rendimento Bund 10 anni +2,76%).

Piazza Affari

A Milano, in una giornata favorevole al comparto della difesa, volano Leonardo (+3,62%), che ha ottenuto una commessa in Arabia Saudita per fornire al ministero della Difesa quattro aerei C-27J Spartan per il pattugliamento marittimo, e Fincantieri, che ha acquisito un ordine del valore superiore ai due miliardi di euro da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. per la costruzione di tre navi da crociera. In netto rialzo anche i petroliferi (+2,91% Tenaris, +2,39% Saipem) e gli assicurativi (+2,23% Unipol). In ripresa le banche dopo le perdite di venderdi scorso, deboli le utility. In coda Nexi (-3,50).

Valute

L’euro/dollaro è a 1,185 (da 1,186 in avvio e 1,187 in chiusura venerdì), in lieve calolo yen, penalizzato da dati sulla crescita in Giappone del pil del quarto trimestre inferiori alle attese. Il cross euro/yen si attesta a 181,9 (da 181,75 e 181,42), il dollaro/yen è a 153,45 (da 153,19 e 152,82). L’oro è in calo sotto i 5mila dollari l’oncia nel contratto spot, il Bitcoin resta sotto i 70.000 dollari (a 67.700).

Energia

Sale il petrolio, con il Brent sopra i 68 dollari al barile (+0,96%) e il Wti sopra i 63 dollari (+1%), cala il gas, che ad Amsterdam vale 30,9 euro al megawattora (-4,9%).