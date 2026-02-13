Sanremo, la Città dei Fiori, si prepara a vivere un evento straordinario che celebra la sua vocazione storica e guarda al futuro: la seconda edizione del Festival dei Fiori, in programma dal 25 al 29 marzo, propone un ricco calendario di eventi collegati a “Sanremoinfiore 2026” per valorizzare il patrimonio floricolo del territorio e rafforzare il legame tra eccellenze produttive e attrattività turistica, coniugando tradizione, arte, cultura e innovazione in una manifestazione diffusa che coinvolge l’intera città. (Per il programma vedi qui )

L’evento si propone come ponte tra turismo e floricoltura, offrendo un percorso emozionale e culturale che unisce cittadini, visitatori, operatori del settore e istituzioni in una sinergia capace di promuovere l’immagine di Sanremo a livello nazionale e internazionale. Il Festival dei Fiori amplia inoltre l’offerta turistica cittadina, prolungando il soggiorno dei visitatori del Corso Fiorito grazie a un ricco programma tematico che trasforma Sanremo in un giardino a cielo aperto.

Cinque giorni di mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, eventi musicali e teatrali, con sfilate di carri in fiore e parate di bande musicali che animeranno le piazze, i monumenti e i luoghi più suggestivi della città, celebrando l’eccellenza floricola che ha reso Sanremo famosa nel mondo.

L’evento è organizzato dal Comune di Sanremo, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On.