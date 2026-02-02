Prende ufficialmente il via la fase operativa dei lavori per la posa del nuovo acquedotto della Spezia lungo viale San Bartolomeo, nell’area di Fossamastra. L’intervento sarà articolato in due fasi distinte, ciascuna con specifiche modifiche alla viabilità.

Prima fase: senso unico alternato per consentire l’uscita dal porto

Dal 2 febbraio al 10 febbraio 2026 sarà attivo il primo tratto di cantiere di fronte all’uscita del Terminal del Golfo, nel segmento compreso tra l’incrocio con via Privata Enel (nota in alcune mappe come via delle Casermette) e Largo Don Mario Scarpato.

Per garantire l’ingresso e l’uscita dei mezzi dal porto sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con il supporto di movieri nelle fasce orarie più trafficate. Questa organizzazione è necessaria esclusivamente nella prima fase.

I lavori rientrano nel programma di riqualificazione della rete idrica provinciale e prevedono la sostituzione della tubazione lungo il tratto di viale San Bartolomeo. Il cantiere, realizzato da Acam per conto della Provincia, è finanziato con fondi Pnrr senza alcun costo aggiuntivo in bolletta per i cittadini.

Seconda fase: senso unico verso Lerici e deviazione del traffico verso via delle Casermette

Conclusa la prima fase, il cantiere si estenderà lungo tutto viale San Bartolomeo fino all’incrocio con via Valdilocchi.

In questo tratto non sarà più attivo il senso unico alternato: la strada sarà percorribile solo in direzione Lerici, mentre il traffico verso la Spezia verrà deviato su via delle Casermette, con rientro su via Valdilocchi.

Chiusure temporanee per lo smontaggio del nastro trasportatore dell’ex centrale Enel

In previsione dell’utilizzo di via delle Casermette come itinerario alternativo, la stessa via sarà temporaneamente chiusa per consentire le operazioni finali di smontaggio del vecchio nastro trasportatore del carbone della dismessa centrale Enel, nelle seguenti giornate, dalle 12:00 del sabato alle 06:00 del lunedì:

31 gennaio – 2 febbraio 2026,

7 febbraio – 9 febbraio 2026.

La rimozione del grande nastro trasportatore rappresenta un passaggio significativo nel percorso di dismissione e bonifica dell’ex centrale: una struttura che, finché presente e non completamente rimossa, costituisce ancora un potenziale elemento di impatto ambientale e paesaggistico. La sua demolizione è quindi un risultato importante per il recupero e la riqualificazione dell’area di Fossamastra.

Cartellonistiche straordinarie sono già state posizionate lungo tutte le strade interessate.

Intanto proseguono regolarmente gli altri cantieri finanziati dal Pnrr – sempre senza costi per gli utenti – finalizzati alla creazione della nuova rete idrica programmata dalla Provincia. I lavori, in corso sia in città sia nelle zone limitrofe, rispettano i cronoprogrammi stabiliti.

L’opera consentirà l’installazione di una nuova tubazione ad alta pressione, fondamentale per migliorare la capacità di distribuzione dell’acqua potabile e ridurre le perdite oggi esistenti, causa di sprechi idrici e maggiori costi di gestione.