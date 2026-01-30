Buone notizie, senza però rivelare troppo, annunciate dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci sul nuovo ospedale agli Erzelli.

A margine dell’evento dedicato a Mnesys, il partenariato esteso sulle neuroscienze e e la neurofarmacologia ideato dall’Università di Genova, Bucci torna su come l’ospedale degli Erzelli sarà innovativo proprio da quel punto di vista e annuncia che tra un paio di mesi potrebbero esserci delle novità sulla sua costruzione.

«Abbiamo l’ospedale di Erzelli che sarà il nuovo ospedale computazionale associato all’Iit, all’Università ai centri di elaborazione dati, al super computer di Leonardo e così via, in maniera tale da poter avere tutta la medicina personalizzata di cui abbiamo bisogno in un ospedale di altissimo livello che sarà un esempio per tutta l’Italia e per l’Europa».

Quando però l’ospedale sarà operativo? «Abbiamo delle buone notizie che adesso non posso ancora dire ufficialmente, ma riteniamo che ci siano manifestazioni di interesse importanti nei prossimi mesi, due mesi e quindi la possibilità di poter partire con il progetto. Il progetto è già stato pubblicato e quindi ci aspettiamo delle risposte da parte di partner importanti. In queste ultime settimane sono successe cose importanti».

La stima preliminare del quadro economico, esclusa la valutazione dell’area e degli oneri di urbanizzazione, comprensiva di tutte le somme a disposizione, ammonta a circa 350 milioni al netto degli oneri di acquisto dell’area e delle eventuali opere di urbanizzazione primaria ancora da definire in sede di commissione. Nel quadro economico preliminare le opere per la realizzazione dell’involucro e degli impianti ammontano a circa 213 milioni di cui circa 5,5 per l’attuazione dei piani di sicurezza, mentre per acquisti arredi e attrezzature

sono previsti 58 milioni. Le opere in appalto ammontano complessivamente a circa 276.500.000. Le somme a disposizione ammontano a circa 73.500.000. L’investimento a carico della Regione Liguria è attualmente di 50 milioni di euro a valere sul Bilancio 2026.

Il documento completo è qui.