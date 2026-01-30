Synlab, azienda operativa nella medicina di laboratorio e nella diagnostica medica, annuncia ufficialmente il closing dell’operazione di acquisizione del Centro Medico Olos, storica azienda presente a Savona con 2 strutture specializzate in servizi ambulatoriali e riabilitativi, diagnostica per immagini e analisi mediche.

Questa operazione si inserisce in un contesto di crescita e sviluppo dei servizi medici Synlab in Liguria, avvenuto negli ultimi anni con l’acquisizione a La Spezia del Poliambulatorio Clinilab, con l’apertura di un nuova sede Synlab a Genova (Via Piave) e con l’ampliamento dell’area dedicata alla diagnostica per immagini del centro Synlab Il Baluardo di Genova. In Liguria Synlab è presente inoltre anche con una rete di oltre 20 Punti Prelievo per analisi mediche.

Il personale del Centro Medico Olos, composto da 40 unità, verrà integrato in Synlab, aggiungendosi agli oltre 4500 dipendenti e collaboratori di Synlab in Italia, tra personale amministrativo, personale sanitario-infermieristico e medici.

«Questa acquisizione conferma la nostra volontà di proseguire l’espansione e la crescita in un territorio straordinariamente dinamico come quello ligure, dove crediamo di poter contribuire in maniera concreta all’ecosistema locale, portando competenze specialistiche, servizi all’avanguardia per la salute dei cittadini e, auspichiamo, anche nuove opportunità di collaborazione con le eccellenze del territorio – commenta Andrea Buratti, ceo Synlab Italia.»

«Con le due strutture di Savona, in via Astengo e via Nizza, che complessivamente ospitano ambulatori e un reparto di diagnostica per immagini comprensivo di risonanza magnetica ad alto campo, ci impegniamo a diventare un punto di riferimento per la comunità locale, promuovendo prevenzione, diagnosi precoce e cura. Un ruolo importante è rivestito anche dall’area riabilitativa, che, nella sede di via Nizza, comprende una vasca dedicata e una palestra attrezzata, frutto di un percorso di lavoro costruito con tanta dedizione dal fisioterapista Mattia Stazi che intendiamo valorizzare al massimo – dichiara Simona Lombardi, Regional Director Synlab».

«L’ingresso in Synlab segna per Centro Medico Olos un passo importante nel proprio percorso di crescita, offrendo maggiore forza e continuità – sottolinea Luciano Stazi, amministratore delegato del Centro Medico Olos –. La sinergia tra l’esperienza di Olos e le competenze del Gruppo Synlab favorirà lo sviluppo di un servizio medico più completo e organizzato, a vantaggio dei pazienti di Savona.»

All’offerta di servizi nel campo della diagnostica, Synlab in Liguria affianca inoltre un impegno costante nella promozione della prevenzione e della cultura della salute, attraverso una programmazione continua di incontri divulgativi aperti al pubblico e campagne periodiche, sia a livello nazionale che locale.