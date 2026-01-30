Avvio positivo per Borsa di Milano che apre in rialzo dello 0,14%. Il primo indice Ftse Mib in apertura segna 45.140 punti e dopo i primi scambi guadagna terreno. In testa al listino principale di Piazza Affari c’è Stmicroelectronics (+1,66%). Positivi anche i bancari con Mediobanca che segna +1,49% e Banca Mediolanum +1,38%. In calo Fincantieri (-1,68%), Saipem (-1,39%) e Tenaris (-1,01%).

Partenza debole questa mattina per le principali Borse europee. I mercati sono in attesa che Donald Trump annunci il nome del nuovo presidente della Federal Reserve. Secondo le indiscrezioni, potrebbe essere l’ex componente del board della banca centrale, Kevin Warsh. Londra in apertura cede lo 0,2%, piatta Parigi (-0,01%), positiva Francoforte (+0,27%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil di Francia, Spagna, Italia, Germania e dell’Ue. Previste anche le aspettative di inflazione dell’Eurozona.

Chiusura in negativo per le Borse asiatiche. Sui i mercati, dopo i conti di alcuni big tecnologici americani, aumentano i timori per gli investimenti per l’intelligenza artificiale. In ribasso Tokyo (-0,10%).

Scende il prezzo dell’oro dopo l’impennata degli scorsi giorni. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 5.156 dollari l’oncia (-4,07%) mentre le quotazioni Comex con scadenza a marzo scendono del 3,07% a 5.193 dollari l’oncia.

Quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata. Il Brent viene scambiato a 69,76 dollari al barile (-1,29%) mentre i contratti sul Wti con scadenza a marzo passano di mano a 64,33 dollari al barile.

Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam questa mattina è in aumento. La quotazione sale dell’1,6% a 39,20 euro al megawattora.

Spread tra Btp e Bund apre poco mosso. Il differenziale tra i due titoli di Stato è a 61 punti dai 60,6 della vigilia. Il rendimento del prodotto decennale italiano è al 3,44%.