Stasera da Genova salpa il viaggio più lungo di sempre targato Msc Crociere. Si tratta della settima Msc World Cruise che quest’anno sarà di circa 10 giorni più lunga rispetto a quelle precedenti, un viaggio della durata di 132 giorni che toccherà 46 destinazioni in 33 paesi. Per questo itinerario di oltre 40.000 miglia nautiche – 74.000 chilometri – Msc Magnifica sarà condotta dal comandante italiano Pietro Sarcinella, che accompagnerà i 2.300 ospiti di 60 diverse nazionalità alla scoperta dei luoghi più remoti al mondo, alcuni dei quali sono raggiungibili soltanto con un viaggio del genere.

«Per noi il 5 gennaio – dice Fabio Candiani, direttore Vendite – è ormai un appuntamento fisso perché da 7 anni è il giorno in cui da Genova parte il nostro viaggio intorno al mondo. Quest’anno, però, il viaggio è molto più lungo di quanto si possa immaginare, perché la nave percorrerà una distanza pari quasi al doppio della distanza della circonferenza terrestre, che è di 40.000 chilometri. Sarà quindi come compiere quasi due giri del mondo, con 74.000 chilometri che saranno percorsi dalla nave per accompagnare gli ospiti alla scoperta delle più belle e remote destinazioni, molte delle quali difficilmente sarebbero raggiungibili dall’Italia con una normale vacanza».

«L’itinerario della World Cruise – precisa Candiani – viene modificato ogni anno per dar modo anche a chi l’ha già provato di vivere nuovamente questa indimenticabile esperienza. Per questa ragione le nostre crociere intorno al mondo del 2027 e 2028, che partiranno sempre da Genova il 5 gennaio, prevedono itinerari differenti con tappe inedite. Ma la grande novità delle prossime edizioni è soprattutto la possibilità di poter vivere per la prima volta questa lunga vacanza in una comoda suite Yacht Club, coccolati da un maggiordomo disponibile 24 ore al giorno e da numerosi altri servizi esclusivi all’insegna del lusso e del totale relax».