«Nella riunione di giunta di questa mattina, abbiamo ratificato ufficialmente, con apposita delibera, l’accordo con il consorzio Conpat per l’appalto di progettazione esecutiva per riprendere i lavori di prolungamento della metropolitana lungo le tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez».

Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante, proponente oggi del provvedimento, approvato dalla giunta, che ha ratificato il subentro nell’esecuzione dell’appalto del consorzio Conpat Scarl in sostituzione di Metrogenova Scarl (costituita da Manelli Impresa spa e Aicom srl).

«L’iter prosegue spedito, come avevamo annunciato – precisa Ferrante – dopo aver trovato lavori e cantieri bloccati, finalmente la ripresa dei lavori sulla tratta Brin-Canepari è vicina, entro gennaio. Abbiamo ratificato anche il nuovo cronoprogramma: con il completamento della tratta Brin-Canepari entro giugno 2027, il completamento della tratta Brignole-Martinez entro dicembre 2028, oltre all’ottimizzazione del layout di cantiere della tratta Brin-Canepari per ridurre gli impatti sulla viabilità e il quartiere. Inoltre, dopo la formalizzazione dell’avvio da parte del Comune della conferenza dei servizi per la tratta Canepari-Rivarolo, con il provvedimento di oggi, abbiamo anche dato un chiaro indirizzo politico per la realizzazione del prolungamento della linea di levante, da piazza Martinez fino all’ospedale san Martino, un impegno preciso che ci eravamo presi e che, grazie al lavoro degli uffici che voglio nuovamente ringraziare, sta prendendo sempre maggiore forza e concretezza».