I titoli tech penalizzano le Borse europee. I dubbi sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale sono cresciuti dopo il forte calo di ieri di Oracle in seguito alla trimestrale e di Broadcom. A Wall Street soffre soprattutto il Nasdaq che si muove in calo dell’1,9%, ma sono in ribasso anche l’S&P 500 e il Dow Jones. Milano chiude a -0,43%, Madrid -0,17%, Londra -0,56%, Francoforte -0,45%, Parigi -0,21%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 70 punti (variazione +1,33%, rendimento Btp 10 anni +3,56%, rendimento Bund 10 anni +2,86%).

Piazza Affari

A Milano giornata negativa per i bancari/finanziari, sul listino principale è finito in coda Banco Bpm (-1,67%) in attesa degli sviluppi nell’azionariato, seguito da Banca Mediolanum (-1,66%) e Prysmian (-1,53%) e Generali (-1,48%), all’indomani dello stop alle trattative con Natixis per la creazione di una joint venture nell’asset management. In testa Amplifon (+2,04%), St (+1,66%) dopo le perdite della vigilia, Campari +1,63%), Diasorin (+1,60%).

Valute

Euro poco mosso a 1,1736 dollari (1,173 in avvio). In ribasso il Bitcoin, poco sopra i 90.000 dollari (-2,3%), l’oro sale a circa 4.230 dollari l’oncia. L’argento è in calo a 62,2 dollari (-3,7%).

Energia

Cala il prezzo del petrolio con il Brent a a 60,9 dollari al barile e il Wti sui 57,3 dollari. In rialzo di quasi il 3% il gas che viaggia a27,6 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.