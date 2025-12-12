La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,30% a 43.840 punti e poi accelera dopo i primi scambi. Nel listino principale guadagnano Lottomatica Group (+2,21%), Tim (+1,77%) e Stm (+1,64%). In calo Campari (-0,58%) e Ferrari (-0,38%).

Le Borse europee aprono in rialzo, in scia con i listini asiatici e con Wall Street. Sui mercati torna un clima di fiducia dopo il nuovo taglio dei tassi da parte della Fed e le prospettive di crescita economica per il nuovo anno. Avvio positivo per Francoforte (+0,5%), Londra (+0,4%) e Parigi (+0,2%).

Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo, in scia con Wall Street. Dopo il nuovo taglio dei tassi da parte della Fed e le prospettive economiche per il 2026, i mercati ritrovano il clima positivo. Tra gli investitori, almeno per il momento, prevale la fiducia, anche sul livello degli investimenti per l’intelligenza artificiale. Sale Tokyo (+1,37%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil mensile del Regno Unito e l’inflazione armonizzata di Germania, Francia, Spagna.

Prezzo del petrolio in aumento con il Wti a 57,94 dollari al barile (+0,59%) e il Brent a 61,59 dollari al barile (+0,51%).

Cambio euro dollaro stabile a 1,173895 (-0,01%), euro yen a 182,7875 (+0,11%)

Il prezzo dell’oro è in rialzo. Il metallo prezioso registra un incremento dell’1,5% a 4.282 dollari l’oncia.

Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato è invariato a 68 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,52% e quello tedesco al 2,84 per cento.