L’ospedale Sant’Andrea della Spezia, secondo la classifica stilata dal Programma Nazionale Esiti di Agenas, è stato riconosciuto come il migliore in Italia per gli interventi sul tumore al colon, confermando i grandi livelli clinici raggiunti nel trattamento di questa patologia oncologica.

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dichiara: «Questo importante riconoscimento è il frutto del lavoro instancabile, della competenza e della dedizione di medici, infermieri, personale sanitario e di supporto che quotidianamente operano con professionalità e umanità per garantire livelli di cura di altissimo standard, in particolare rivolgo i miei ringraziamenti al Primario di Chirurgia Generale Cosimo Feleppa e al Direttore Generale dell’Asl 5 Paolo Cavagnaro».

Peracchini rivolge «Un sentito ringraziamento a tutti i professionisti dell’Ospedale Sant’Andrea, medici, chirurghi, infermieri, personale sanitario, operatori e staff tecnico: ogni intervento riuscito – spiega – ogni percorso di cura che restituisce speranza e vita alle persone, è il risultato di un impegno collettivo che merita il massimo riconoscimento da parte della nostra comunità. Le eccellenze sanitarie come questa non vanno solo riconosciute, ma valorizzate e sostenute».