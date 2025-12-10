Venerdì 12 dicembre presso la sede di Regione Liguria in piazza De Ferrari la presenza di sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Marco Bucci incontreranno i rappresentanti delle rsu Fim e Fiom Ansaldo Energia per discutere della commessa di Ansaldo Energia destinata alla centrale elettrica di Turbigo (Milano) che nelle intenzioni aziendali verrebbe esternalizzata in Texas (Usa).

“Il presidente Bucci e la sindaca Salis hanno prontamente risposto alla nostra richiesta di incontro avente come oggetto l’importante commessa – dicono le rsu Fim Fiom -. Spiegheremo agli enti locali la gravità della situazione che ci ha portato, tra l’altro, la scorsa settimana a fare due giorni di sciopero con occupazione della fabbrica. Una lavorazione importante (barre statoriche) che possiamo fare nella nostra linea generatori a Genova (ancora oggi praticamente vuota). Il cliente della commessa è Iren, partecipata anche dal Comune di Genova. Il “pezzo” richiesto non verrebbe montato subito in centrale ma rimarrebbe mesi in magazzino. Perché portarlo via da Genova? Questa rappresenta la punta di un iceberg destinato a ridurre progressivamente il peso e la presenza di Ansaldo Energia a Genova. Non possiamo permetterlo. Chiederemo alla sindaca Salis e al presidente Bucci di intervenire insieme alle parti sociali per difendere il lavoro a Genova”.