È disponibile sugli store Android e Apple la nuova App Musei di Genova, una piattaforma che integra in un unico ambiente digitale l’intera rete museale cittadina. Un progetto che introduce un modello avanzato di fruizione culturale: un linguaggio comune, anche in lingua inglese, una struttura modulare e accessibile, un sistema digitale condiviso da tutti i musei civici.

L’iniziativa nasce dall’evoluzione dell’App del Museo di Storia Naturale G. Doria, trasformata in un sistema modulare e scalabile in grado di ospitare progressivamente tutti i musei cittadini e promuoverne contenuti, percorsi e servizi direttamente sullo smartphone dell’utente.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, che negli ultimi anni ha affiancato il Comune di Genova nei principali interventi di digitalizzazione, catalogazione del patrimonio e sviluppo di nuovi strumenti educativi e di fruizione culturale.

All’ingresso dei principali musei civici sono in fase di installazione Qr code tattili, tramite i quali i visitatori potranno scoprire e scaricare rapidamente l’applicazione. L’architettura modulare consente a ogni museo di mantenere la propria identità e i propri contenuti, beneficiando al tempo stesso di un sistema unitario che valorizza l’intera offerta culturale.

«Questa nuova App è un passo decisivo nell’evoluzione digitale dei Musei di Genova, che diventano sempre più accessibili, inclusivi e vicini alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Grazie a un sistema unico, integrato e modulare, ogni museo mantiene la propria identità ma diventa parte di un ecosistema condiviso, capace di valorizzare le collezioni, migliorare l’esperienza di visita e ampliare le opportunità di conoscenza – spiega Giacomo Montanari, assessore alla Cultura – ringrazio la Fondazione Compagnia di San Paolo per il sostegno strategico e continuativo, e tutti i partner tecnologici che hanno collaborato con professionalità alla realizzazione di questo progetto. È un investimento nel futuro culturale della città, che rafforza la rete museale e ne accompagna la crescita con strumenti innovativi, sostenibili e davvero pensati per tutti».

«Il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, coerente con le proprie linee strategiche, è stato determinante per permettere al Comune di Genova un salto di qualità nella digitalizzazione del patrimonio culturale. Grazie alla visione condivisa e al lavoro congiunto, oggi i Musei civici dispongono di un ecosistema digitale moderno, accessibile e aperto a tutti» commenta Nicoletta Viziano, membro del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo.

«Siamo molto contenti di aver partecipato a questo progetto e di affiancare il Comune di Genova nell’ambito dell’innovazione tecnologica e digitale − dichiara Riccardo Battaglini, direzione centrale Business e Servizi di Liguria Digitale – Con questa app si mette a disposizione della città una tecnologia semplice, inclusiva e modulare, capace di valorizzare il grande patrimonio museale e di renderlo accessibile a tutti direttamente dal proprio smartphone».

Il costo complessivo della app è di 75 mila euro; interoperabilità e assistenza sono garantite fino al 2027 con un investimento aggiuntivo di 25 mila euro.

Un ecosistema digitale multicanale

Il sistema Musei di Genova integra in un’unica visione il portale web, pensato per un’esperienza immediata e intuitiva; il catalogo online delle collezioni, conforme agli standard Iccd e pensato per valorizzare il patrimonio; i canali social (Facebook e Instagram), dedicati alla promozione di eventi e iniziative; la nuova App Musei di Genova, un vero e proprio hub digitale che accompagna l’utente prima, durante e dopo la visita.

All’interno della app, ogni museo propone percorsi personalizzati, arricchiti da giochi interattivi, video e podcast. In alcune sedi è disponibile anche il percorso Museo Nascosto, che permette di scoprire opere normalmente conservate nei depositi.

Visite da remoto e nuove forme di accessibilità

Tra le funzionalità attivabili dai musei è prevista la possibilità di prenotare visite guidate da remoto, un vero e proprio “assaggio” dei contenuti museali pensato per: docenti che preparano una visita scolastica, studiosi impegnati in ricerche, persone con difficoltà motorie o con disabilità.

Una soluzione che amplia la fruizione e introduce un nuovo livello di accessibilità, anche a distanza.

Design for All: tecnologia inclusiva e personalizzabile

La nuova app è sviluppata secondo principi di design for all, grazie a impostazioni avanzate per la leggibilità (caratteri ingranditi, font semplificato, contrasto elevato); funzione text-to-speech in italiano e inglese; Qr code tattili installati all’ingresso dei musei; sezioni con informazioni dettagliate sull’accessibilità fisica di ogni sede.

L’iniziativa è stata realizzata dal Comune di Genova, col contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo che, nell’ambito del progetto strategico di trasformazione digitale del sistema museale di Genova, ha già sostenuto negli anni iniziative fondamentali per l’evoluzione digitale dell’amministrazione. Anche in questa nuova fase la Fondazione conferma il proprio ruolo, permettendo al Comune di avanzare nel percorso di modernizzazione e integrazione dei servizi culturali.

Il coordinamento esecutivo del progetto è stato affidato a Liguria Digitale, che ha garantito il raccordo con le strategie tecnologiche del Comune di Genova, la supervisione dei flussi operativi e l’integrazione del progetto nell’ecosistema digitale cittadino.

La progettazione e lo sviluppo tecnico della piattaforma e dell’app mobile sono stati affidati da Liguria Digitale a Fabbricadigitale, che ha curato l’architettura software, l’integrazione dei dati e la costruzione degli ambienti modulari destinati ai musei della rete.

Le componenti di interoperabilità sono state sviluppate con GMGnet, che ha curato l’allineamento dei dati tra sito web, il catalogo delle collezioni, i servizi museali con l’applicazione mobile, garantendo coerenza, aggiornamento centralizzato e assenza di duplicazioni.

Un ruolo importante è stato svolto dal catalogo delle collezioni realizzato con Promemoria, che ha collegato i dati al sito Musei di Genova, rendendolo di fatto un connettore tra il catalogo on line e l’app, gestendo e distribuendo le informazioni sulle opere selezionate dai musei e rendendole così fruibili all’interno dei percorsi digitali dell’App.